ЛК. Гент практически гарантировал себе проход в раунд плей-офф
Бельгийская команда разгромила «Погонь» со счетом 5:0
Бельгийский «Гент», за который недавно играли украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, практически решил вопрос с проходом в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
В домашнем матче раунда Q3 бельгийцы разнесли «Погонь» (Польша, Щецин).
Ответный матч, пожалуй, станет простой формальностью. В нем у «Гента» будет возможность сыграть с обидчиком полтавской «Ворсклы» - грузинской «Дилою», если та сделает сенсацию и пройдет АПОЕЛ.
Лига конференций. 9 августа. Третий квалификационный раунд.
«Гент» (Гент, Бельгия) – «Погонь» (Щецин, Польша) – 5:0.
Голы: Орбан, 13, 35, 64, Кейперс, 40, 45+1.
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