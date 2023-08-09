ЛК. Гент практически гарантировал себе проход в раунд плей-офф

Бельгийский «Гент», за который недавно играли украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, практически решил вопрос с проходом в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

В домашнем матче раунда Q3 бельгийцы разнесли «Погонь» (Польша, Щецин).

Ответный матч, пожалуй, станет простой формальностью. В нем у «Гента» будет возможность сыграть с обидчиком полтавской «Ворсклы» - грузинской «Дилою», если та сделает сенсацию и пройдет АПОЕЛ.

Лига конференций. 9 августа. Третий квалификационный раунд.

«Гент» (Гент, Бельгия) – «Погонь» (Щецин, Польша) – 5:0.

Голы: Орбан, 13, 35, 64, Кейперс, 40, 45+1.