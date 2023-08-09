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WTA
09 августа 2023, 23:07 | Обновлено 09 августа 2023, 23:42
153
1

Ястремская в паре обыграла британский тандем и вышла в полуфинал

Даяна и Анкита Райна успешно провели четвертьфинал в Польше

09 августа 2023, 23:07 | Обновлено 09 августа 2023, 23:42
153
1
Ястремская в паре обыграла британский тандем и вышла в полуфинал
Twitter. Даяна Ястремская

Украинка Даяна Ястремская и Анкита Райна из Индии вышли в 1/2 финала хардового турнира серии WTA 125 в Козерках (Польша).

В 1/4 финала дуэт одержал победу над лидерами посева – Алисией Барнетт й Оливией Николс.

Первый сет украинка и индианка смогли выиграть, забрав две подачи соперниц – 6:1. Во второй партии украинско-индийский дует победил со счётом 6:4, сделав два брейка и отдав одну подачу соперницам.

Игра длилась 1 час 13 минут.

WTA 125. Козерки (Польша). 1/8 финала

Алисия Барнетт (Великобритания) / Оливия Николс (Великобритания) – Даяна Ястремская (Украина) / Анкита Райна (Индия) – 1:6, 4:6

Даяна Ястремская сыграла два матча за день в разных разрядах и победила в обоих.

В следующей игре украинско-индийский дует сыграет с победительницами матча Найкта Бейнс / Майя Ламсден – Луксика Кумкхум / Пенгтарн Плипых.

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Даяна Ястремская Анкита Райна Алисия Барнетт Оливия Николс WTA Козерки
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
ти диви, що робиться
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