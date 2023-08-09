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Украина. Первая лига
09 августа 2023, 21:26 | Обновлено 09 августа 2023, 21:37
834
0

Француз готовится к поединку с Карпатами

Команда ждет возвращения игроков

09 августа 2023, 21:26 | Обновлено 09 августа 2023, 21:37
834
0
Француз готовится к поединку с Карпатами

Как стало известно Sport.ua вчера после длительного перерыва, вызванного повреждением, в общей группе начал тренироваться ключевой защитник «Прикарпатья» Василий Француз. Есть основания надеяться, что он подойдет в боевой спортивной форме к поединку 3 тура перволигового первенства Украины с «Карпатами», который состоится в Ивано-Франковске 11 августа.

Что касается лидера нападения «Прикарпатья» Василия Цюцюры, то его возвращение в строй ожидается в конце августа. Пока капитан ивано-франковцев занимается по индивидуальной программе.

По информации нашего источника последний пожилой новичок «Прикарпатье» - полузащитник Сергей Романов, известный по выступлениям за «Металлист 1925» и «Горняк-Спорт» по разным причинам много пропустил в тренировочном процессе и в лучшем случае в поединке с «Карпатами» может получиться только взамен.

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Василий Француз
Источник Sport.ua
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