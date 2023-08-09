Палкин мог уйти в Севилью. Остаться в Шахтере его убедил звонок Ахметова

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин мог покинуть донецкий клуб и перебраться на работу в испанскую «Севилью», сообщает football24.ua со ссылкой на Telegram-канал экс-работника «Медиа Группа Украина» Дмитрия Пасичника.

Кардинально изменил ситуацию звонок от президента «горняков» Рината Ахметова, который состоялся в ночь на 9 августа. По итогам разговора было решено, что Палкин остается в «Шахтере», а клуб улучшит финансовые условия по контракту с генеральным директором, перебив предложение от «Севильи».

«Севилья» по итогам минувшего сезона финишировала на 12-м месте в испанской Ла Лиге, однако стала победителем Лиги Европы-2022/23, одолев в финале «Рому» в серии послематчевых 11-метровых ударов.

Напомним, 48-летний Сергей Палкин работает в структуре «Шахтера» с 2003 года, а генеральным директором клуба является с 2004-го.