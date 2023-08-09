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  4. Палкин мог уйти в Севилью. Остаться в Шахтере его убедил звонок Ахметова
Украина. Премьер лига
09 августа 2023, 20:42 |
3034
14

Палкин мог уйти в Севилью. Остаться в Шахтере его убедил звонок Ахметова

Топ-менеджер «горняков» раздумывал над тем, чтобы попробовать силы в Европе

09 августа 2023, 20:42 |
3034
14
Палкин мог уйти в Севилью. Остаться в Шахтере его убедил звонок Ахметова
shakhtar.com. Сергей Палкин (слева) и Патрик ван Леувен

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин мог покинуть донецкий клуб и перебраться на работу в испанскую «Севилью», сообщает football24.ua со ссылкой на Telegram-канал экс-работника «Медиа Группа Украина» Дмитрия Пасичника.

Кардинально изменил ситуацию звонок от президента «горняков» Рината Ахметова, который состоялся в ночь на 9 августа. По итогам разговора было решено, что Палкин остается в «Шахтере», а клуб улучшит финансовые условия по контракту с генеральным директором, перебив предложение от «Севильи».

«Севилья» по итогам минувшего сезона финишировала на 12-м месте в испанской Ла Лиге, однако стала победителем Лиги Европы-2022/23, одолев в финале «Рому» в серии послематчевых 11-метровых ударов.

Напомним, 48-летний Сергей Палкин работает в структуре «Шахтера» с 2003 года, а генеральным директором клуба является с 2004-го.

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Источник Футбол 24
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Комментарии 14
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sergio_terry
А що, Падалкіну можна було їхати за кордон? Чи ахметівським прихвостням все можна?
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+4
Burevestnik
   
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+4
Octopus
Анекдот дня. От Ахметова он уйти собрался.
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+4
dadlismit
"Інсайди для чайників"  Точнее не скажешь ... 
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+3
roman75zpr
Повезло Севилье )
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+2
Umidulla Abdurazzokov
А что вакансия уборщицы там была свободна? Не вижу это тупое в таком клубе на что-либо решающей должности.
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+2
Дані Рохас
Вот это я хапку забил, и тривога за окном сразу, и Палкин в Севилью, норм чилим
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+2
EGOS
така качка могла залетіти хіба в хворі голови недалеких бамбасян... а адекватний футбольний нарід розуміє, що футбольний клуб який купує суддів і суперників в ЧУ не може мати професіоналів футбольного ремесла у своєму складі...тому хіба пральником брудних трусів палкенда в Севільї бачу...
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+1
avk2307
Я думаю що розмова про інше була. Палкін хотів Ван Леувена, а Йовічевіча хотів  Даша.
От і питав власник коли ж будуть результати.
Я навіть не можу собі уявити навіщо Палкін в Севільї , на яку посаду?
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+1
20052011
Вот такой вот великий специалист Шмалкин, Сам Рыжий Таракан его ублажил повышением дохода. Они оба в тюрьме должны быть.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Дані Рохас
Чего *дядь?
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+1
BekXan
Палкін максимум бігав би в Європі по доріжці з краю поля і м'ячі подавав.
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0
zata
Сам Ринат Леонидович упрашивал Палкина???
Та вы шо.
И зачем вы только портите бумагу своими буквами .
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0
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