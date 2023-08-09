Шахтер поздравил Патрика ван Леувена с днем рождения

8 августа главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен отметил свое 54-летие. По этому случаю тренер поздравил официальный сайт «горняков».

«Патрик ван Леувен уже давно является частью «оранжево-черной» семьи. В 2006-2013 годах он был координатором и директором Академии горняков, а в июле 2023-го вернулся в клуб уже как наставник главной команды. В этом сезоне под руководством нидерландского специалиста дончане будут защищать титул чемпионов Украины, а самого ван Леувена и его тренерский штаб ждет дебют в Лиге чемпионов УЕФА.

Поздравляем главного тренера и желаем мира, добра, крепкого здоровья и семейного благополучия, новых профессиональных побед и свершений, ярких матчей, больших достижений и трофеев, полученных вместе с «Шахтером!» – говорится в сообщении клуба.

Патрик ван Леувен в прошлом сезоне тренировал луганскую «Зарю», с которой занял 3-е место в чемпионате Украины, а перед стартом этого сезона заменил в должности главного тренера «Шахтера» Игора Йовичевича.