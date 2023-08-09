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Италия
09 августа 2023, 19:10 |
399
0

Матич намерен покинуть Рому

Сербский хавбек хочет перейти в «Ренн»

09 августа 2023, 19:10 |
399
0
Матич намерен покинуть Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Матич

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич сообщил руководству клуба о своем желании покинуть клуб. Он получил предложение контракта с зарплатой в 3 миллиона евро в год по системе 2+1 он французского «Ренна».

«Рома» дала понять Матичу, что отпустит его только в том случае, если получить от «Ренна» 7 – 8 миллионов евро. Ответа от французского клуба пока что нет. Контракт Матича с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

«Рома» уже начала поиски замены Матичу. Приоритетный вариант – Леандро Паредес, который уже выступал за клуб в 2015 – 2017 годах.

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Неманья Матич Рома Рим Ренн трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Corriere dello Sport
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