Матич намерен покинуть Рому

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич сообщил руководству клуба о своем желании покинуть клуб. Он получил предложение контракта с зарплатой в 3 миллиона евро в год по системе 2+1 он французского «Ренна».

«Рома» дала понять Матичу, что отпустит его только в том случае, если получить от «Ренна» 7 – 8 миллионов евро. Ответа от французского клуба пока что нет. Контракт Матича с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

«Рома» уже начала поиски замены Матичу. Приоритетный вариант – Леандро Паредес, который уже выступал за клуб в 2015 – 2017 годах.