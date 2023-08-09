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  4. Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Англия
09 августа 2023, 19:45 | Обновлено 09 августа 2023, 19:49
1954
3

Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?

Неужели всё было очевидно еще тогда?

09 августа 2023, 19:45 | Обновлено 09 августа 2023, 19:49
1954
3
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Getty Images. Михаил Мудрик

Футбольный журналист Игорь Цыганык в предматчевой студии ВЗБІРНА к благотворительному матчу звезд рассказал интересную историю о Михаиле Мудрике:

«Мудрый суперталант. Это было видно в 15 лет. Приехали с Красниковым смотреть детей в Академию. Он показывает и говорит: "Этот белокурый паренек будет стоить €100 млн". Это был, кажется, 2014 год.

Это был суперталант. И его карьера была такова – он всюду выделялся. Все тренеры юношеских сборных о нем говорили. Было ясно, что в какой-то момент он выстрелит. Ему немножко повезло в жизни, как это ни странно звучит, что у нас война, многие конкуренты уехали и это позволило ему просто раскрыться»

Интересно, что с учетом бонусов сумма трансфера 22-летнего украинца в Челси действительно может достичь 100 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Евгений Красников Челси Шахтер Донецк Игорь Цыганык
Источник ВЗбирна
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Він і в АПЛ вистрелить - ось побачите. Як Зінченко - довго адаптовувався, а потім заграв на повну силу.
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+1
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Олександр
Хотя бы гол забил за пару сезонов 
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-2
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