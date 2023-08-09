Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Неужели всё было очевидно еще тогда?
Футбольный журналист Игорь Цыганык в предматчевой студии ВЗБІРНА к благотворительному матчу звезд рассказал интересную историю о Михаиле Мудрике:
«Мудрый суперталант. Это было видно в 15 лет. Приехали с Красниковым смотреть детей в Академию. Он показывает и говорит: "Этот белокурый паренек будет стоить €100 млн". Это был, кажется, 2014 год.
Это был суперталант. И его карьера была такова – он всюду выделялся. Все тренеры юношеских сборных о нем говорили. Было ясно, что в какой-то момент он выстрелит. Ему немножко повезло в жизни, как это ни странно звучит, что у нас война, многие конкуренты уехали и это позволило ему просто раскрыться»
Интересно, что с учетом бонусов сумма трансфера 22-летнего украинца в Челси действительно может достичь 100 миллионов евро.
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