Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?

Футбольный журналист Игорь Цыганык в предматчевой студии ВЗБІРНА к благотворительному матчу звезд рассказал интересную историю о Михаиле Мудрике:

«Мудрый суперталант. Это было видно в 15 лет. Приехали с Красниковым смотреть детей в Академию. Он показывает и говорит: "Этот белокурый паренек будет стоить €100 млн". Это был, кажется, 2014 год.

Это был суперталант. И его карьера была такова – он всюду выделялся. Все тренеры юношеских сборных о нем говорили. Было ясно, что в какой-то момент он выстрелит. Ему немножко повезло в жизни, как это ни странно звучит, что у нас война, многие конкуренты уехали и это позволило ему просто раскрыться»