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Украина. Премьер лига
09 августа 2023, 16:03 | Обновлено 09 августа 2023, 16:04
141
0

Кривбасс продлил контракт с Владиславом Семотюком

Полузащитник подписал новый контракт с клубом

09 августа 2023, 16:03 | Обновлено 09 августа 2023, 16:04
141
0
Кривбасс продлил контракт с Владиславом Семотюком
ФК Кривбасс. Владислав Семотюк

22-летний хавбек Владислав Семотюк подписал новый контракт с «Кривбассом». Соглашение пролонгировано на 1 год. Таким образом, Владислав будет выступать в команде из Кривого Рога минимум до лета 2025 года.

Напомним, что этим летом «Кривбасс» усилился Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко, Данилом Гончаруком, Джихадом Бизиманом, Владимиром Маханьковым и Юрием Вакулко.

После двух туров УПЛ в активе «Кривбасса» одна победа и одно поражение.

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Кривбасс Кривой Рог Владислав Семотюк
Источник ФК Кривбасс
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