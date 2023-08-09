Украина. Премьер лига09 августа 2023, 16:03 | Обновлено 09 августа 2023, 16:04
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Кривбасс продлил контракт с Владиславом Семотюком
Полузащитник подписал новый контракт с клубом
09 августа 2023, 16:03 | Обновлено 09 августа 2023, 16:04
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22-летний хавбек Владислав Семотюк подписал новый контракт с «Кривбассом». Соглашение пролонгировано на 1 год. Таким образом, Владислав будет выступать в команде из Кривого Рога минимум до лета 2025 года.
Напомним, что этим летом «Кривбасс» усилился Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко, Данилом Гончаруком, Джихадом Бизиманом, Владимиром Маханьковым и Юрием Вакулко.
После двух туров УПЛ в активе «Кривбасса» одна победа и одно поражение.
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