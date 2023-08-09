Киченок / Паркс – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Монреале
9 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Алишей Паркс из США сразится против тандема Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США). Встреча состоится 4-м запуском после матча Шериф / Стивенс – Зигемунд / Звонарева. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
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Далее по сетке шестой сеяный дуэт Людмила Киченок / Алена Остапенко.
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