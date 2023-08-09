Подолье получило подкрепление перед игрой с Металлистом

Как стало известно Sport.ua, накануне «Подолье» уладило бюрократические вопросы, связанные с возвращением из Польши полузащитника Дмитрия Прихны. В выездном матче 3-го тура Первой лиги с «Металлистом» тренерский штаб Виталия Костышина уже сможет рассчитывать на игрока, который по иронии судьбы имеет харьковскую прописку и на детско-юношеском уровне выступал за желто-синих.

28-летний Прихна дебютировал в «Подолье» в августе 2020 года и защищал его цвета вплоть до полномасштабной войны. В составе клуба из Хмельницкого опорник провел 45 матчей и забил 5 мячей, при этом несколько раз выводя команду на поле с капитанской повязкой. В минувшем сезоне футболист играл в Польше сначала за «Бронь» во Третьей лиге, а затем — за «Радуню» во Второй лиге.

«Подолье» в предыдущем сезоне приостанавливало выступления на профессиональном уровне. В стартовых двух турах Первой лиги команда набрала 1 очко, сыграв на выезде вничью с «Прикарпатьем» (1:1) и уступив дома «Ниве» из Бузовой (0:2).

Матч 3-го тура «Металлист» — «Подолье» состоится в субботу, 12 августа, в Ужгороде. Начало — в 16:30.