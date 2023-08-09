Диназ просматривает экс-полузащитника Динамо

Как стало известно Sport.ua в расположении «Першолигового «Диназа» на просмотре находится 29-летний полузащитник Виталий Гемега, ранее выступавший за «Динамо-2», «Говерлу», «Движение», винницкую «Ниву».

В его активе 27 матчей сыгранных в УПЛ и 97 – в Первой лиге. Также Гемега провел семь поединков за сборные Украины всех возрастов.

Главный тренер Диназа Александр Головко на этой неделе собирается сообщить, продолжит ли Гемега карьеру в команде из Вышгорода.