Украина. Первая лига09 августа 2023, 14:30 |
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Диназ просматривает экс-полузащитника Динамо
Воспитанник Динамо в поисках клуба
09 августа 2023, 14:30 |
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Как стало известно Sport.ua в расположении «Першолигового «Диназа» на просмотре находится 29-летний полузащитник Виталий Гемега, ранее выступавший за «Динамо-2», «Говерлу», «Движение», винницкую «Ниву».
В его активе 27 матчей сыгранных в УПЛ и 97 – в Первой лиге. Также Гемега провел семь поединков за сборные Украины всех возрастов.
Главный тренер Диназа Александр Головко на этой неделе собирается сообщить, продолжит ли Гемега карьеру в команде из Вышгорода.
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