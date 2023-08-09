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Лига конференций
09 августа 2023, 14:39 | Обновлено 09 августа 2023, 14:42
1427
6

УЕФА направит двух наблюдателей на матч Арис – Динамо

УЕФА отнес встречу к категории «матчей повышенного риска»

09 августа 2023, 14:39 | Обновлено 09 августа 2023, 14:42
1427
6
УЕФА направит двух наблюдателей на матч Арис – Динамо
ФК Арис Салоники

УЕФА отнес встречу Q3 Лиги конференций между командами «Арис» и «Динамо» к категории «матчей повышенного риска».

Сообщается, что УЕФА направляет на матч двух наблюдателей. Один из них будет наблюдать за матчем, а второй будет выполнять обязанности наблюдателя за безопасностью.

Повышенные меры безопасности связаны с тем, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов в Греции был убит болельщик АЕКа во время драки с фанатами загребского «Динамо».

Ранее сообщалось, что на стадионе имени Клеантиса Викелидиса будут присутствовать и болельщики украинской команды, хотя точное их количество пока не сообщается.

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Источник SDNA
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Комментарии 6
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Xvalenok03
Зачем? Это же не та греческая команда и не та динама. 
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+2
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BallsToTheWall
Наблюдатели будут с Кипра.  А нужны  миротворцы  ООН.
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+1
8number
Як білети купити ? Якась таємна вечеря, а не матч 
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0
Олександр
Боятся что суркис шубы привезет ?
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-10
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