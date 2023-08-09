УЕФА направит двух наблюдателей на матч Арис – Динамо
УЕФА отнес встречу к категории «матчей повышенного риска»
УЕФА отнес встречу Q3 Лиги конференций между командами «Арис» и «Динамо» к категории «матчей повышенного риска».
Сообщается, что УЕФА направляет на матч двух наблюдателей. Один из них будет наблюдать за матчем, а второй будет выполнять обязанности наблюдателя за безопасностью.
Повышенные меры безопасности связаны с тем, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов в Греции был убит болельщик АЕКа во время драки с фанатами загребского «Динамо».
Ранее сообщалось, что на стадионе имени Клеантиса Викелидиса будут присутствовать и болельщики украинской команды, хотя точное их количество пока не сообщается.
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