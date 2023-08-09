УЕФА направит двух наблюдателей на матч Арис – Динамо

УЕФА отнес встречу Q3 Лиги конференций между командами «Арис» и «Динамо» к категории «матчей повышенного риска».

Сообщается, что УЕФА направляет на матч двух наблюдателей. Один из них будет наблюдать за матчем, а второй будет выполнять обязанности наблюдателя за безопасностью.

Повышенные меры безопасности связаны с тем, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов в Греции был убит болельщик АЕКа во время драки с фанатами загребского «Динамо».

Ранее сообщалось, что на стадионе имени Клеантиса Викелидиса будут присутствовать и болельщики украинской команды, хотя точное их количество пока не сообщается.