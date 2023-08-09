Завацкая проиграла экс-украинке на турнире в Польше
Катарина завершила выступление на соревнованиях в Козерках
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.
Во втором раунде украинка проиграла Еве Лис из Германии (№148 WTA).
Козерки. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ева Лис (Германия) – 3:6, 0:6
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Грет Миннен (№113 WTA) или Сьюзан Бандекки (№446 WTA).
Отметим, что Ева Лис является уроженкой Киева. Когда ей было один год, родители забрали ее в Германию.
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