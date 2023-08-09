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Испания
09 августа 2023, 13:26 | Обновлено 09 августа 2023, 13:27
863
0

Завацкая проиграла экс-украинке на турнире в Польше

Катарина завершила выступление на соревнованиях в Козерках

09 августа 2023, 13:26 | Обновлено 09 августа 2023, 13:27
863
0
Завацкая проиграла экс-украинке на турнире в Польше
WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

Во втором раунде украинка проиграла Еве Лис из Германии (№148 WTA).

Козерки. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ева Лис (Германия) – 3:6, 0:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Грет Миннен (№113 WTA) или Сьюзан Бандекки (№446 WTA).

Отметим, что Ева Лис является уроженкой Киева. Когда ей было один год, родители забрали ее в Германию.

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Катарина Завацкая Ева Лис WTA Козерки
Источник Sport.ua
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