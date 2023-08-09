ДОВБИК: «Кроме Жироны были варианты, но там я был не №1 в шорт-листе»

Украинский форвард Артем Довбик, который перешел из «Днепра-1» в «Жирону», прокомментировал свой трансфер.

«Осознал ли уже, что игрок «Жироны»? Так чтобы полностью, то нет. Это было быстро, думаю, что со временем буду больше осознавать. В общем все хорошо, готов к работе.

Кроме «Жироны» были варианты, но там я был не №1, а вторым или третьим в шорт-листах. Ждать еще 2 или 3 недели я уже не хотел, потому что так ждал прошлым летом. Тогда тоже мне говорили: «Подожди, завтра мы продадим того, зарплатная ведомость будет меньше, мы тебя подпишем». Такое я уже где-то слышал, поэтому не хотел ждать.

«Жирона» была нацелена, «Жирона» была конкретна и самое главное, чтобы все хотели меня видеть в этом клубе. Поэтому я сделал свой выбор в пользу «Жироны» и думаю, что не ошибся», – сказал Довбык.