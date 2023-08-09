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  4. Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 августа 2023, 12:41 |
295
0

Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Польше

09 августа 2023, 12:41 |
295
0
Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

9 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

Во втором раунде украинка встретится с Эмилианой Аранго из Колумбии (№169 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Сонмез – Шрамкова. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Дарьи Семенистой (№154 WTA) или Терезы Мартинцовой (№104 WTA).

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Источник Sport.ua
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