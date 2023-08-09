Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

Во втором раунде украинка встретится с Эмилианой Аранго из Колумбии (№169 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Сонмез – Шрамкова. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Дарьи Семенистой (№154 WTA) или Терезы Мартинцовой (№104 WTA).

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