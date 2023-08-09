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  4. Катарина Завацкая – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 августа 2023, 11:15 |
136
0

Катарина Завацкая – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Польше

09 августа 2023, 11:15 |
136
0
Катарина Завацкая – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

9 августа украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

Во втором раунде украинка встретится с Евой Лис из Германии (№148 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, Завацкая проиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Грет Миннен (№113 WTA) или Сьюзан Бандекки (№446 WTA).

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Источник Sport.ua
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