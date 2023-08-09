Катарина Завацкая – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 августа украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

Во втором раунде украинка встретится с Евой Лис из Германии (№148 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, Завацкая проиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Грет Миннен (№113 WTA) или Сьюзан Бандекки (№446 WTA).

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