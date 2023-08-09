ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста подписал контракт с клубом из ОАЭ
Легендарный испанский футболист продолжит карьеру в «Эмирейтс»
Легенда испанского футбола Андрес Иньеста официально стал игроком клуба из ОАЭ «Эмирейтс».
Сообщается, что контракт подписан на 1 год. Также в соглашении включена опция продления еще на 1 сезон.
39-летнийй испанский полузащитник присоединился к эмиратской команде на правах свободного агента.
Иньеста защищал цвета «Виссел Кобе» с 2018 года. В его составе он становился обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020). До выступлений в Японии Андрес 22 года провел в «Барселоне», с которой выиграл 32 трофея.
🔥💚— شركة نادي الامارات لكرة القدم (@Emirates_FC) August 8, 2023
@andresiniesta8 @fabriziorom pic.twitter.com/eW3tm0KTh2
Welcome #iniesta in #emiratesclub 💚🔥😍 @andresiniesta8 @fabriziorom @liveherewego_ pic.twitter.com/Ak52cyEvNY— شركة نادي الامارات لكرة القدم (@Emirates_FC) August 7, 2023
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