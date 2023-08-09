ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста подписал контракт с клубом из ОАЭ

Легенда испанского футбола Андрес Иньеста официально стал игроком клуба из ОАЭ «Эмирейтс».

Сообщается, что контракт подписан на 1 год. Также в соглашении включена опция продления еще на 1 сезон.

39-летнийй испанский полузащитник присоединился к эмиратской команде на правах свободного агента.

Иньеста защищал цвета «Виссел Кобе» с 2018 года. В его составе он становился обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020). До выступлений в Японии Андрес 22 года провел в «Барселоне», с которой выиграл 32 трофея.