Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста подписал контракт с клубом из ОАЭ
Другие новости
09 августа 2023, 09:30 |
472
0

ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста подписал контракт с клубом из ОАЭ

Легендарный испанский футболист продолжит карьеру в «Эмирейтс»

09 августа 2023, 09:30 |
472
0
ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста подписал контракт с клубом из ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легенда испанского футбола Андрес Иньеста официально стал игроком клуба из ОАЭ «Эмирейтс».

Сообщается, что контракт подписан на 1 год. Также в соглашении включена опция продления еще на 1 сезон.

39-летнийй испанский полузащитник присоединился к эмиратской команде на правах свободного агента.

Иньеста защищал цвета «Виссел Кобе» с 2018 года. В его составе он становился обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020). До выступлений в Японии Андрес 22 года провел в «Барселоне», с которой выиграл 32 трофея.

По теме:
Черноморец может усилиться динамовцем и скандальным экс-игроком Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Влашич подписал контракт с Торино
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал 18-летнего бразильца в аренду в Страсбург
Эмирейтс Андрес Иньеста свободный агент трансферы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Милан обыграл Монцу в серии пенальти в матче за Кубок Берлускони
Футбол | 09 августа 2023, 03:55 0
ВИДЕО. Милан обыграл Монцу в серии пенальти в матче за Кубок Берлускони
ВИДЕО. Милан обыграл Монцу в серии пенальти в матче за Кубок Берлускони

12 июня Сильвио Берлускони ушёл из жизни на 86-м году жизни

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа
Футбол | 09 августа 2023, 07:40 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа

Важные события во всех видах спорта

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил на сезон 18-летнего сенегальца
Футбол | 08.08.2023, 09:47
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил на сезон 18-летнего сенегальца
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил на сезон 18-летнего сенегальца
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Другие виды | 08.08.2023, 21:05
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Футбол | 08.08.2023, 10:36
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
07.08.2023, 14:17 87
Футбол
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
08.08.2023, 04:50 3
Теннис
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
07.08.2023, 15:19 38
Футбол
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
07.08.2023, 19:53 1
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
08.08.2023, 04:25
Теннис
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
08.08.2023, 07:00
Футбол
СВЕНТЕК: Рада, что есть такой человек, как Свитолина. Огромное уважение ей
СВЕНТЕК: Рада, что есть такой человек, как Свитолина. Огромное уважение ей
08.08.2023, 08:35 4
Теннис
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
08.08.2023, 10:46 70
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем