СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа

В среду, 9 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 АЕК – Ларнака

3.04 – 3.32 – 2.35

21:00 Гент – Погонь Щецин

1.37 – 5.15 – 7.60

21:00 Панатинаикос – Марсель

4.11 – 3.44 – 1.92

21:45 Рейнджерс – Серветт

1.54 – 4.40 – 5.62

ТЕННИС



12:00 Катарина Завацкая – Ева Лис

2.40 – 1.57