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09 августа 2023, 07:40 | Обновлено 09 августа 2023, 07:41
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа

Важные события во всех видах спорта

09 августа 2023, 07:40 | Обновлено 09 августа 2023, 07:41
75
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 9 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 АЕК – Ларнака

Favbet 3.04 – 3.32 – 2.35

21:00 Гент – Погонь Щецин

Favbet 1.37 – 5.15 – 7.60

21:00 Панатинаикос – Марсель

Favbet 4.11 – 3.44 – 1.92

21:45 Рейнджерс – Серветт

Favbet 1.54 – 4.40 – 5.62

ТЕННИС

12:00 Катарина Завацкая – Ева Лис

Favbet 2.40 – 1.57

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Источник Sport.ua
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