Другие новости09 августа 2023, 07:40 | Обновлено 09 августа 2023, 07:41
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа
Важные события во всех видах спорта
09 августа 2023, 07:40 | Обновлено 09 августа 2023, 07:41
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В среду, 9 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 АЕК – Ларнака
21:00 Гент – Погонь Щецин
21:00 Панатинаикос – Марсель
21:45 Рейнджерс – Серветт
ТЕННИС
12:00 Катарина Завацкая – Ева Лис
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