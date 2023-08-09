ОФИЦИАЛЬНО. Влашич подписал контракт с Торино

Как сообщает официальный сайт итальянского «Торино», игрок сборной Хорватии Никола Влашич, права на которого принадлежали английскому «Вест Гему», стал полноценным игроком команды. Контракт с полузащитником подписан до 2027 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В прошлом сезоне Влашич уже выступал за «Торино» на правах аренды. Он провел за команду 37 поединков, отличился пятью голами и восемью ассистами.

Сумма сделки, как сообщается, составила 12 миллионов евро, а зарплата хавбека составит 2 миллиона евро в год.

Также в активе Влашича 50 матчей и 7 голов за национальную сборную Хорватии.