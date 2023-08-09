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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Влашич подписал контракт с Торино
Англия
09 августа 2023, 02:30 |
108
0

ОФИЦИАЛЬНО. Влашич подписал контракт с Торино

Соглашение будет действовать до 2027 года

09 августа 2023, 02:30 |
108
0
ОФИЦИАЛЬНО. Влашич подписал контракт с Торино
Сайт Торино

Как сообщает официальный сайт итальянского «Торино», игрок сборной Хорватии Никола Влашич, права на которого принадлежали английскому «Вест Гему», стал полноценным игроком команды. Контракт с полузащитником подписан до 2027 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В прошлом сезоне Влашич уже выступал за «Торино» на правах аренды. Он провел за команду 37 поединков, отличился пятью голами и восемью ассистами.

Сумма сделки, как сообщается, составила 12 миллионов евро, а зарплата хавбека составит 2 миллиона евро в год.

Также в активе Влашича 50 матчей и 7 голов за национальную сборную Хорватии.

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Источник ФК Торино
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