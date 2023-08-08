Киченок / Остапенко – Бушар / Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Монреале
В ночь с втоорника на среду украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде парного разряда украинка сразится против тандема Эжени Бушар / Ребекка Марино. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Дженнифер Брэди / Мэдисон Киз – Надежда Киченок / Алиша Паркс.
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