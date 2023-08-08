Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Остапенко – Бушар / Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 августа 2023, 23:37 |
203
0

Киченок / Остапенко – Бушар / Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Монреале

08 августа 2023, 23:37 |
203
0
Киченок / Остапенко – Бушар / Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В ночь с втоорника на среду украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде парного разряда украинка сразится против тандема Эжени Бушар / Ребекка Марино. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Дженнифер Брэди / Мэдисон Киз – Надежда Киченок / Алиша Паркс.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Цуренко снялась с большого турнира в Монреале
Людмила Киченок Алена Остапенко Эжени Бушар Ребекка Марино WTA Монреаль смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
Футбол | 08 августа 2023, 21:16 14
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории

Стать знаковым футболистом для «горняков» бразильцу Бернарду так и не удалось

АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
Теннис | 08 августа 2023, 10:46 64
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»

Виктория – о том, что WTA объявляет об отсутствии рукопожатий украинцев со спортсменами рф, рб

Раонич обыграл 10-ю ракетку мира в Торонто, несмотря на спорный эпизод
Теннис | 08.08.2023, 20:54
Раонич обыграл 10-ю ракетку мира в Торонто, несмотря на спорный эпизод
Раонич обыграл 10-ю ракетку мира в Торонто, несмотря на спорный эпизод
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Теннис | 08.08.2023, 19:24
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Футбол | 08.08.2023, 06:30
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина узнала соперников по квалификации Евробаскета-2025
Украина узнала соперников по квалификации Евробаскета-2025
08.08.2023, 12:50 5
Баскетбол
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
08.08.2023, 04:50 3
Теннис
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
07.08.2023, 19:53 1
Футбол
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
08.08.2023, 10:36 15
Футбол
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
07.08.2023, 08:33 1
Теннис
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
07.08.2023, 16:12 32
Футбол
Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
07.08.2023, 09:30 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
08.08.2023, 13:09 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем