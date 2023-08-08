Карпаты построили на базе еще одно поле

Как стало известно Sport.ua постепенно совершенствуется инфраструктура клубной загородной базы львовских «Карпат» в Бартате. В частности, в сентябре уже можно будет пользоваться еще одним футбольным полем высокого качества. Это важно, потому что с недавнего времени в Бартате дислоцируется не только основной состав, настроенный на возвращение в УПЛ, но и вторая клубная команда, заявившаяся во Второй лиге.

Кстати, по информации нашего источника, на этой неделе ФК «Карпаты» приобрел для клуба еще один новый автобус. Сейчас решается вопрос по его внешнему оформлению в клубные цвета и уже на календарный поединок 3 тура со «Скалой 1911» подопечные Владимира Вильчинского отправятся в Стрый на своем комфортабельном транспорте.