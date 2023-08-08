Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Монреале
8 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде основы украинка сразится против Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA). Встерча состоится третьим запуском после матча Потапова – Мухова. Ориентировочное время начала поединка – 22:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против пятнадцатой сеяной Людмилы Самсоновой.
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