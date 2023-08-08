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WTA
08 августа 2023, 21:07 | Обновлено 08 августа 2023, 21:24
1277
2

Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Монреале

08 августа 2023, 21:07 | Обновлено 08 августа 2023, 21:24
1277
2
Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка сразится против Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA). Встерча состоится третьим запуском после матча Потапова – Мухова. Ориентировочное время начала поединка – 22:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против пятнадцатой сеяной Людмилы Самсоновой.

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Чжэн Циньвень WTA Монреаль смотреть онлайн Марта Костюк
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Науменко
Давай "цукатуха", відправ цю непотріб до корабля.
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Александр Науменко
Ці болотні навіть не розуміють сучасні технологіі, беруть челенж.
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0
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