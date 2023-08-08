Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка сразится против Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA). Встерча состоится третьим запуском после матча Потапова – Мухова. Ориентировочное время начала поединка – 22:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против пятнадцатой сеяной Людмилы Самсоновой.

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