Раонич обыграл 10-ю ракетку мира в Торонто, несмотря на спорный эпизод

Опытный канадский теннисист Милош Раонич вышел во второй круг Мастерса в Торонто.

В первом круге 32-летний представитель Канады обыграл десятую ракетку мира Фрэнсиса Тиафо. До этого у Милоша было 30 побед над соперниками из топ-10.

Торонто. Первый круг

Милош Раонич (Канада) – Фрэнсис Тиафо – 6:7(12), 7:6(4), 6:3

Отметим, что это третий турнир для Раонича после возвращения. В следующем раунде Милош сыграет против Таро Даниэля из Японии.

Во время матча случился нестандартный эпизод. На тай-брейке первого сета Тиафо вел 13:12 и коснулся сетки после своего удара навылет. Сначала судья Фергюс Мерфи решил, что очко должно достаться Раоничу, однако затем отдал его американцу, так как тот коснулся части сетки, которая по правилам учитывается только в паре (справа от белого ограничителя). На корт вышел супервайзер и подтвердил, что Тиафо выиграл сет.