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  4. Ваншельбойм добыл первую в карьере победу в основе челленджера
ATP
08 августа 2023, 20:36 |
309
0

Ваншельбойм добыл первую в карьере победу в основе челленджера

Эрик с пятого раза выиграл матч в основной сетке турнира такой категории

08 августа 2023, 20:36 |
309
0
Ваншельбойм добыл первую в карьере победу в основе челленджера
ITF. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№445 ATP) пробился во второй круг грунтового челленджера в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

В поединке первого раунда основы украинец, который успешно преодолел сито квалификации, в двух сетах разобрался с седьмым сеяным Зденеком Коларжем (№169 ATP).

Баня-Лука. Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Зденек Коларж (Чехия) – 6:4, 6:4

Отметим, что это была первая победа Ваншельбойма в основе турниров такой категории и первая победа над соперником из топ-200 мирового рейтинга.

Следующим соперником украинца на этом турнире станет Тоби Кодат из США.

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Эрик Ваншельбойм Зденек Коларж ATP Баня-Лука
Источник Sport.ua
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