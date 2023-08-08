Ваншельбойм добыл первую в карьере победу в основе челленджера

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№445 ATP) пробился во второй круг грунтового челленджера в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

В поединке первого раунда основы украинец, который успешно преодолел сито квалификации, в двух сетах разобрался с седьмым сеяным Зденеком Коларжем (№169 ATP).

Баня-Лука. Первый круг

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Зденек Коларж (Чехия) – 6:4, 6:4

Отметим, что это была первая победа Ваншельбойма в основе турниров такой категории и первая победа над соперником из топ-200 мирового рейтинга.

Следующим соперником украинца на этом турнире станет Тоби Кодат из США.