Ваншельбойм добыл первую в карьере победу в основе челленджера
Эрик с пятого раза выиграл матч в основной сетке турнира такой категории
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№445 ATP) пробился во второй круг грунтового челленджера в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
В поединке первого раунда основы украинец, который успешно преодолел сито квалификации, в двух сетах разобрался с седьмым сеяным Зденеком Коларжем (№169 ATP).
Баня-Лука. Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Зденек Коларж (Чехия) – 6:4, 6:4
Отметим, что это была первая победа Ваншельбойма в основе турниров такой категории и первая победа над соперником из топ-200 мирового рейтинга.
Следующим соперником украинца на этом турнире станет Тоби Кодат из США.
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