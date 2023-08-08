ITF08 августа 2023, 20:04 |
236
0
Соболева обыграла третью сеяную на старте соревнований в Германии
Анастасия в трех сетах выбила Кристину Дину из Румынии
08 августа 2023, 20:04 |
236
0
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№434 WTA) стартовала с победы на грунтовом 25-тысячнике ITF в Лейпциге (Германия).
В матче первого раунде украинка в трех сетах переиграла третью сеяную Кристину Дину из Румынии (№274 WTA).
Лейпциг. Первый раунд
Анастасия Соболева (Украина) – Кристина Дину (Румыния) – 6:0, 4:6, 6:4
В следующем раунде соревнований Соболева сыграет в победительницей встречи Диана Мартинов (Франция) – Дениса Гиндова (Чехия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2023, 09:47 7
Ибрагим Дабо стал футболистом донецкого клуба
Теннис | 08 августа 2023, 10:46 51
Виктория – о том, что WTA объявляет об отсутствии рукопожатий украинцев со спортсменами рф, рб
Футбол | 08.08.2023, 13:09
Футбол | 08.08.2023, 10:36
Теннис | 08.08.2023, 08:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.08.2023, 22:29 7
07.08.2023, 13:59
06.08.2023, 18:50 6
08.08.2023, 12:50 5
07.08.2023, 15:19 38
07.08.2023, 09:30 4
06.08.2023, 20:20 13
06.08.2023, 22:57