Соболева обыграла третью сеяную на старте соревнований в Германии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№434 WTA) стартовала с победы на грунтовом 25-тысячнике ITF в Лейпциге (Германия).

В матче первого раунде украинка в трех сетах переиграла третью сеяную Кристину Дину из Румынии (№274 WTA).

Лейпциг. Первый раунд

Анастасия Соболева (Украина) – Кристина Дину (Румыния) – 6:0, 4:6, 6:4

В следующем раунде соревнований Соболева сыграет в победительницей встречи Диана Мартинов (Франция) – Дениса Гиндова (Чехия).