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  4. Соболева обыграла третью сеяную на старте соревнований в Германии
ITF
08 августа 2023, 20:04 |
236
0

Соболева обыграла третью сеяную на старте соревнований в Германии

Анастасия в трех сетах выбила Кристину Дину из Румынии

08 августа 2023, 20:04 |
236
0
Соболева обыграла третью сеяную на старте соревнований в Германии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№434 WTA) стартовала с победы на грунтовом 25-тысячнике ITF в Лейпциге (Германия).

В матче первого раунде украинка в трех сетах переиграла третью сеяную Кристину Дину из Румынии (№274 WTA).

Лейпциг. Первый раунд
Анастасия Соболева (Украина) – Кристина Дину (Румыния) – 6:0, 4:6, 6:4

В следующем раунде соревнований Соболева сыграет в победительницей встречи Диана Мартинов (Франция) – Дениса Гиндова (Чехия).

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Анастасия Соболева Кристина Дину ITF Лейпциг
Источник Sport.ua
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