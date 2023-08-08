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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника за 50 миллионов
Англия
08 августа 2023, 18:18 |
578
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника за 50 миллионов

Микки Ван де Вен покинул «Вольфсбург»

08 августа 2023, 18:18 |
578
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника за 50 миллионов
ФК Тоттенхэм. Микки Ван де Вен

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании защитника «Вольфсбурга» Микки Ван де Вена. Контракт с 22-летним нидерландцем рассчитан на шесть лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 50 миллионов евро. В составе «Тоттенхэма» Ван де Вен будет выступать под 37-м номером.

Цвета «Вольфсбурга» Ван де Вен защищал с лета 2021 года, когда перешел из голландского «Волендама». В прошлом сезоне на счету защитника 1 гол и 2 ассиста в 36 матчах во всех турнирах. Также на счету игрока 11 матчей в составе сборной Нидерландов.

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Микки Ван де Вен Вольфсбург Тоттенхэм трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Источник ФК Тоттенхэм
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