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Украина. Премьер лига
08 августа 2023, 17:08 | Обновлено 08 августа 2023, 17:09
1310
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника, который играл в Португалии

Денис Шостак возвращается в УПЛ

08 августа 2023, 17:08 | Обновлено 08 августа 2023, 17:09
1310
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника, который играл в Португалии
ФК Александрия. Денис Шостак

«Александрия» официально сообщила о подписании полузащитника Дениса Шостака. Контракт с 20-летним хавбеком рассчитан почти на три года – до 31 мая 2026 года.

Шостак прошел академии полтавской «Ворсклы» и донецкого «Шахтера», которому и принадлежали права на него до перехода в «Александрию».

На взрослом уровне Шостак выступал на правах аренды за «Мариуполь», прошлый сезон провел в составе «Эшторила». За португальский клуб провел 4 матча и забил 1 гол.

Также Шостак вызывался в юношеские сборные Украины U-17 и U-19.

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Источник ФК Александрия
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simon andre
Почему не пишут что провёл 4 игры .
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