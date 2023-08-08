Украина. Премьер лига08 августа 2023, 17:08 | Обновлено 08 августа 2023, 17:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника, который играл в Португалии
Денис Шостак возвращается в УПЛ
08 августа 2023, 17:08 | Обновлено 08 августа 2023, 17:09
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«Александрия» официально сообщила о подписании полузащитника Дениса Шостака. Контракт с 20-летним хавбеком рассчитан почти на три года – до 31 мая 2026 года.
Шостак прошел академии полтавской «Ворсклы» и донецкого «Шахтера», которому и принадлежали права на него до перехода в «Александрию».
На взрослом уровне Шостак выступал на правах аренды за «Мариуполь», прошлый сезон провел в составе «Эшторила». За португальский клуб провел 4 матча и забил 1 гол.
Также Шостак вызывался в юношеские сборные Украины U-17 и U-19.
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