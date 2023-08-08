ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал защитника за 32 миллиона
Тино Ливраменто покинул «Саутгемптон»
«Ньюкасл» официально сообщил о подписании 20-летнего бразильского защитника Тино Ливраменто. Контракт с игроком, который выступает на позициях правого защитника и полузащитника, рассчитан на пять лет.
Сумма трансфера фоициально не сообщается, но, по информации английских СМИ, «Саутгемптон» получит за своего игрока 32 миллиона фунтов плюс бонусы. 50% от этой суммы получит «Челси», которому раньше принадлежал игрок.
В прошлом сезоне на счету Ливраменто 1 гол и 1 ассист в 28 матчах АПЛ за «Саутгемптон».
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