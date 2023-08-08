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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал защитника за 32 миллиона
Англия
08 августа 2023, 16:37 |
753
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал защитника за 32 миллиона

Тино Ливраменто покинул «Саутгемптон»

08 августа 2023, 16:37 |
753
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал защитника за 32 миллиона
ФК Ньюкасл. Тино Ливраменто

«Ньюкасл» официально сообщил о подписании 20-летнего бразильского защитника Тино Ливраменто. Контракт с игроком, который выступает на позициях правого защитника и полузащитника, рассчитан на пять лет.

Сумма трансфера фоициально не сообщается, но, по информации английских СМИ, «Саутгемптон» получит за своего игрока 32 миллиона фунтов плюс бонусы. 50% от этой суммы получит «Челси», которому раньше принадлежал игрок.

В прошлом сезоне на счету Ливраменто 1 гол и 1 ассист в 28 матчах АПЛ за «Саутгемптон».

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Ньюкасл Тино Ливраменто Саутгемптон трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Ньюкасл
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