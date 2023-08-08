Погба пропустит старт нового сезона
Хавбек «Ювентуса» вернется не раньше конца сентября
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит старт нового сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, новых травм у Погба нет. Однако сегодня 30-летний французский хавбек прошел медобследование, которое выявило, что возвращаться в игру он пока что не готов. Его возвращение состоится в конце сентября или начале октября.
Напомним, из-за череды травм Погба пропустил практически весь прошлый сезон. Он принял участие лишь в 10 матчах «Ювентуса» во всех турнирах и провел на поле суммарно 161 минуту.
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