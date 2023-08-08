Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит старт нового сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, новых травм у Погба нет. Однако сегодня 30-летний французский хавбек прошел медобследование, которое выявило, что возвращаться в игру он пока что не готов. Его возвращение состоится в конце сентября или начале октября.

Напомним, из-за череды травм Погба пропустил практически весь прошлый сезон. Он принял участие лишь в 10 матчах «Ювентуса» во всех турнирах и провел на поле суммарно 161 минуту.