Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Погба пропустит старт нового сезона
Италия
08 августа 2023, 15:48 |
363
0

Погба пропустит старт нового сезона

Хавбек «Ювентуса» вернется не раньше конца сентября

08 августа 2023, 15:48 |
363
0
Погба пропустит старт нового сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит старт нового сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, новых травм у Погба нет. Однако сегодня 30-летний французский хавбек прошел медобследование, которое выявило, что возвращаться в игру он пока что не готов. Его возвращение состоится в конце сентября или начале октября.

Напомним, из-за череды травм Погба пропустил практически весь прошлый сезон. Он принял участие лишь в 10 матчах «Ювентуса» во всех турнирах и провел на поле суммарно 161 минуту.

По теме:
Челси официально подтвердил травму Нкунку
Нойер может не сыграть до конца года
Зацепился за ограждение. Матч Минай – ЛНЗ прерывался по необычной причине
Поль Погба Ювентус травма
Источник Tuttosport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буффон и еще семь топ-футболистов, завершивших карьеру в прошлом сезоне
Футбол | 08 августа 2023, 10:39 1
Буффон и еще семь топ-футболистов, завершивших карьеру в прошлом сезоне
Буффон и еще семь топ-футболистов, завершивших карьеру в прошлом сезоне

Среди легенд, повесивших бутсы на гвоздь, – и наш Андрей Пятов

Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Футбол | 07 августа 2023, 16:12 32
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина

Решение принято по взаимному согласию сторон

Тайсон ФЬЮРИ: «Кто знает, сколько мне еще осталось в боксе»
Бокс | 08.08.2023, 10:57
Тайсон ФЬЮРИ: «Кто знает, сколько мне еще осталось в боксе»
Тайсон ФЬЮРИ: «Кто знает, сколько мне еще осталось в боксе»
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Футбол | 07.08.2023, 15:19
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
Футбол | 08.08.2023, 05:45
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
06.08.2023, 22:57
Футбол
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
07.08.2023, 08:33 1
Теннис
Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам
Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам
07.08.2023, 15:41 2
Баскетбол
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
06.08.2023, 18:50 6
Волейбол
Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале
Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале
06.08.2023, 19:29 13
Теннис
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
07.08.2023, 06:55 9
Футбол
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
08.08.2023, 06:30 27
Футбол
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
07.08.2023, 06:30 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем