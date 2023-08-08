Александра Олейникова – Сада Нахимана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Сады Нахиманы из Бурунди (№275 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Франчески Курми (№307 WTA) или Сары Еррани (№118 WTA).

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