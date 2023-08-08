WTA08 августа 2023, 15:05 | Обновлено 08 августа 2023, 15:06
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Александра Олейникова – Сада Нахимана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире ITF W100 в Маспаломасе
08 августа 2023, 15:05 | Обновлено 08 августа 2023, 15:06
217
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8 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Сады Нахиманы из Бурунди (№275 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Франчески Курми (№307 WTA) или Сары Еррани (№118 WTA).
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