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WTA
08 августа 2023, 15:05 | Обновлено 08 августа 2023, 15:06
217
1

Александра Олейникова – Сада Нахимана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире ITF W100 в Маспаломасе

08 августа 2023, 15:05 | Обновлено 08 августа 2023, 15:06
217
1
Александра Олейникова – Сада Нахимана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Александра Олейникова

8 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Сады Нахиманы из Бурунди (№275 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Франчески Курми (№307 WTA) или Сары Еррани (№118 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Александра Олейникова ITF Маспаломас Сада Нахимана смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Віталій Дубенський
Тим часом Соболєва у неймовірному по інтризі поєдинку перемогла суперницю, яка в рейтингу стоїть вище неї на 160 позицій.
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