Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка сразится против американки Даниэль Коллинс (№48 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Марии Саккари.

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