Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Монреале
8 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде основы украинка сразится против американки Даниэль Коллинс (№48 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Марии Саккари.
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