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  4. Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 августа 2023, 14:10 |
206
0

Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Монреале

08 августа 2023, 14:10 |
206
0
Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка сразится против американки Даниэль Коллинс (№48 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Марии Саккари.

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Источник Sport.ua
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