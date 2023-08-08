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WTA
08 августа 2023, 14:00 | Обновлено 08 августа 2023, 14:10
288
0

Даяна Ястремская – Нигина Абдураимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Польше

08 августа 2023, 14:00 | Обновлено 08 августа 2023, 14:10
288
0
Даяна Ястремская – Нигина Абдураимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В первом раунде украинка встретится с Нигиной Абдураимовой из Узбекистана (№194 WTA). Время начала поединка – 14:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Эмильяны Аранго (№169 WTA).

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Источник Sport.ua
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