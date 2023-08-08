Даяна Ястремская – Нигина Абдураимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Польше
8 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.
В первом раунде украинка встретится с Нигиной Абдураимовой из Узбекистана (№194 WTA). Время начала поединка – 14:15 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Эмильяны Аранго (№169 WTA).
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