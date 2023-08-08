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08 августа 2023, 12:08 | Обновлено 08 августа 2023, 12:28
748
1

Месси уже в топ-4 лучших бомбардиров Интер Майами за всю историю

Побьет все рекорды

08 августа 2023, 12:08 | Обновлено 08 августа 2023, 12:28
748
1
Месси уже в топ-4 лучших бомбардиров Интер Майами за всю историю
Getty Images/Global Images Ukraine

Дубль аргентинского форварда Лионеля Месси помог Интеру из Майами выйти в четвертьфинал Кубка лиг 2023. В матче 1/8 финала Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти (4:4 пен. 5:3). Смотри два супергола

Аргентинец сыграл за американский клуб 4 матча, в которых забил 7 мячей. Таким образом, Месси вошел в топ-4 бомбардиров «Интер Майами», сравнявшись с Джозефом Мартинесом, Льюисом Морганом и Родольфо Писарро.

Лучшим бомбардиром «Интер Майами» является Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. Второе место по этому показателю занимает Леонардо Кампана (16 голов). Замыкает тройку Роберт Тейлор (8).

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Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Лионель Месси
Источник Sport.ua
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Alehandro
Клубу усього 5 років... Там після кожного матчу можна по декілька нових рекордів знайти)
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