Месси уже в топ-4 лучших бомбардиров Интер Майами за всю историю

Дубль аргентинского форварда Лионеля Месси помог Интеру из Майами выйти в четвертьфинал Кубка лиг 2023. В матче 1/8 финала Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти (4:4 пен. 5:3). Смотри два супергола

Аргентинец сыграл за американский клуб 4 матча, в которых забил 7 мячей. Таким образом, Месси вошел в топ-4 бомбардиров «Интер Майами», сравнявшись с Джозефом Мартинесом, Льюисом Морганом и Родольфо Писарро.

Лучшим бомбардиром «Интер Майами» является Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. Второе место по этому показателю занимает Леонардо Кампана (16 голов). Замыкает тройку Роберт Тейлор (8).