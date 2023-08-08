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Украина. Вторая лига
08 августа 2023, 11:55 | Обновлено 08 августа 2023, 12:09
626
0

Аверьянов о суперголе: «И раньше забивал со своей половины поля»

Автор самого красивого гола

08 августа 2023, 11:55 | Обновлено 08 августа 2023, 12:09
626
0
Аверьянов о суперголе: «И раньше забивал со своей половины поля»

В поединке стартового тура второлигового первенства Украины между «Скалой 1911» и «Кудровкой» был забит гол, претендующий на звание самого красивого в сезоне. В компенсированное время полузащитник стриян Максим Аверьянов, увидев, что вратарь гостей вышел за пределы штрафной площади, поразил цель со своей половины поля. Смотрите видео гола

В беседе с корреспондентом Sport.ua 26-летний Максим Аверьянов рассказал, приходилось ли ему раньше забивать такие голы-красавцы и о том, как оказался в «Скале 1911».

Впервые на официальном уровне забил метров с 60, еще когда играл за молодежный состав «Металлиста», а в контрольных матчах забивал, защищая цвета «Зирки» из Кропивницкого и «Звягеля».

– Это все благодаря мощному удару?
Не думаю, еще когда учился в Черкасской спортшколе, то тренеры меня настраивали, что главное не сильный выстрел, а точный. Важно иметь необходимые навыки. В той же «Скале 1911» тренер Николай Василишин часто проводит своеобразные эстафеты, которые надо завершать прицельным ударом с центра поля по пустым воротам. Бонус получает тот, кто попадает в перекладину. В моем случае главное было заметить, что кипер «Кудровки» далеко вышел из ворот, ведь гости прилагали усилия, чтобы спастись.

– Ты сказал, что начинал играть в Черкасской специализированной спортшколе, а твой ровесник и земляк Артем Довбик случайно не был твоим партнером?
– Мы с Артемом играли за Черкассы на первенство детско-юношеской лиги Украины, потом наши пути разошлись: меня пригласили в «Металлист», его – в «Днепр».

– Было ощущение, что Довбик во взрослом возрасте окажется на виду?
– Да, он и среди юношей благодаря поразительной антропометрии много забивал. Был требователен к себе, серьезно относился к тренировочному процессу. Я рад за Артема, который продолжит карьеру в Испании, надеюсь, что он станет своим и в «Жироне».

– Прошлый сезон ты провел в «Звягеле», был игроком основного состава, одним из лучших бомбардиров. Почему решил покинуть «Звягель», ныне являющийся главным претендентом на победу во Второй лиге?
– Когда я играл за «Звягель», то тогда у команды еще не было таких амбициозных задач. Мне же предложили попробовать свои силы в одном из перволиговых клубов и я решил по окончании сезона покинуть команду. Однако мой переход не состоялся, потому что клубное руководство той перволиговой команды много обещало только на словах.

– Почему же ты тогда не вернулся в «Звягель», а оказался в «Скале 1911»?
В «Звягеле» уже начинались пертурбации и там было не до меня. А главный тренер «Скалы 1911» Николай Василишин внимательно следил за процессом моего трудоустройства и когда вариант с перволиговой командой отпал, то позвонил по телефону и сделал конкретное предложение. Меня все устраивало и я подписал годичный контракт с пролонгацией еще на сезон. Нравится, что в «Скале 1911» отличный микроклимат, креативный тренер, амбициозные планы. Стрыяне настроены как можно дальше пройти в Кубке Украины, побороться за путевку в Первую лигу. Со своей стороны пытаюсь быть полезным: дважды забил в розыгрыше Кубка «Хусту», оформил «дубль» с «Кудровкой». Надеюсь, что на этом не остановлюсь.

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Максим Аверьянов Скала 1911
Источник Sport.ua
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