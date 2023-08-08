Воспитанник Металлиста и Динамо перешел в чемпионат Латвии

По информации Sport.ua, центральный полузащитник Артем Мильченко продолжит карьеру в чемпионате Латвии (название клуба станет известно позднее).

23-летний Мильченко в минувшем сезоне УПЛ провел 28 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу за «Львов».

Ранее хавбек, прошедший школу в академиях «Металлиста» и «Динамо», играл за юношескую и молодежную команды «Зари», а также перволиговый «Горняк-Спорт» из родных Горишних Плавней.

Чемпионат Латвии проводится по системе «весна — осень». Сейчас из украинцев в нем выступают защитники Евгений Опанасенко («Валмиера»), Владислав Веремеев и Егор Смирнов (оба — «Елгава»), Денис Притыковский («Супер Нова»), полузащитники Евгений Терзи («Супер Нова»), Юрий Мате («Лиепая»), Александр Курцев («Метта»), Иван Кошкош («Тукумс») и нападающий Вадим Мащенко («Елгава»).