Англия08 августа 2023, 11:24 | Обновлено 08 августа 2023, 12:09
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ВИДЕО. Фанаты Арсенала поют песни о Зинченко
Ждут возвращение на поле
08 августа 2023, 11:24 | Обновлено 08 августа 2023, 12:09
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6 августа состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором встречались Манчестер Сити и лондонский Арсенал. Арсенал выиграл серию пенальти у Ман Сити и завоевал Суперкубок Англии. При этом канониры отыгрались на 90+11 минуте (1:1).
За «Арсенал» выступает украинский футболист Александр Зинченко, но он в заявку не попал из-за травмы.
После игры фанаты «Арсенала» не забыли об украинце и пели песни. Смотрите видео поддержки нашего футболиста.
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