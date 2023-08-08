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Англия
08 августа 2023, 11:24 | Обновлено 08 августа 2023, 12:09
795
0

ВИДЕО. Фанаты Арсенала поют песни о Зинченко

Ждут возвращение на поле

08 августа 2023, 11:24 | Обновлено 08 августа 2023, 12:09
795
0
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поют песни о Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором встречались Манчестер Сити и лондонский Арсенал. Арсенал выиграл серию пенальти у Ман Сити и завоевал Суперкубок Англии. При этом канониры отыгрались на 90+11 минуте (1:1).

За «Арсенал» выступает украинский футболист Александр Зинченко, но он в заявку не попал из-за травмы.

После игры фанаты «Арсенала» не забыли об украинце и пели песни. Смотрите видео поддержки нашего футболиста.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
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