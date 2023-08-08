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08 августа 2023, 07:55 | Обновлено 08 августа 2023, 08:03
134
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа

Важные события во всех видах спорта

08 августа 2023, 07:55 | Обновлено 08 августа 2023, 08:03
134
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 8 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Копенгаген – Спарта Прага

Favbet 2.07 – 3.58 – 3.42

21:00 Ракув – Арис

Favbet 1.71 – 3.78 – 4.90

21:30 ПСВ – Штурм

Favbet 1.41 – 4.95 – 7.00

22:00 Олимпия – Галатасарай

Favbet 4.67 – 4.05 – 1.69

ТЕННИС

18:00 Даниэль Коллинс – Элина Свитолина

Favbet 2.26 – 1.65

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Источник Sport.ua
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