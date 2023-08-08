Другие новости08 августа 2023, 07:55 | Обновлено 08 августа 2023, 08:03
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа
Важные события во всех видах спорта
08 августа 2023, 07:55 | Обновлено 08 августа 2023, 08:03
134
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Во вторник, 8 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:00 Копенгаген – Спарта Прага
21:00 Ракув – Арис
21:30 ПСВ – Штурм
22:00 Олимпия – Галатасарай
ТЕННИС
18:00 Даниэль Коллинс – Элина Свитолина
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