СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа

Во вторник, 8 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Копенгаген – Спарта Прага

2.07 – 3.58 – 3.42

21:00 Ракув – Арис

1.71 – 3.78 – 4.90

21:30 ПСВ – Штурм

1.41 – 4.95 – 7.00

22:00 Олимпия – Галатасарай

4.67 – 4.05 – 1.69

ТЕННИС

18:00 Даниэль Коллинс – Элина Свитолина

2.26 – 1.65