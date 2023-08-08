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Россия
08 августа 2023, 05:23 | Обновлено 08 августа 2023, 06:25
508
1

В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина

Экс-вратарь сборной россии умер парализованным в возрасте 41 года

08 августа 2023, 05:23 | Обновлено 08 августа 2023, 06:25
508
1
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина

Экс-вратарь сборной россии по футболу вениамин мандрыкин умер в возрасте 41 года. Вратарю наибольшую известность принес период в московском цска.

Он родился 30 августа 1981 года в оренбурге. Предварительно, причиной смерти 41-летнего футболиста стал инфаркт. В 2010 голкипер попал в ДТП и с тех пор оставался парализованным.

мандрыкин в апреле 2023 года публично говорил, что поддерживает путина и одобряет действия российской армии:

«Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Смысла в этих санкциях от Евросоюза никакого. Последний раз я был в Украине в 2003 году, когда там все было нормально. Связей у меня в Украине не было. Лекарства? Но даже если бы чего-то не хватало, мне было бы все равно. Вторжение? Считаю, все правильно. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали. Может, стоило раньше все это начать. Но это мое мнение со стороны, властям виднее. Я со страной поддерживаю наших воинов и армию. Мне на санкции наплевать».

Когда Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкционный список от СНБО и СБУ, в число 87 человек из рф, связанных со спортом, вошел и мандрыкин.

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Источник Sport.ua
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shef63
Туди тобі і дорога. Щоб вони всі повиздихали.
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