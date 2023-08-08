Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Польши. Ракув с Кочергином сыграли вничью с Вартой и идут в топ-6
Чемпионат Польши
Ракув
05.08.2023 16:00 – FT 2 : 2
Варта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
08 августа 2023, 01:35 | Обновлено 08 августа 2023, 02:02
41
0

Чемпионат Польши. Ракув с Кочергином сыграли вничью с Вартой и идут в топ-6

В минувший уик-энд прошел 3-й тур чемпионата Польши по футболу

08 августа 2023, 01:35 | Обновлено 08 августа 2023, 02:02
41
0
Чемпионат Польши. Ракув с Кочергином сыграли вничью с Вартой и идут в топ-6
ФК Ракув. Владислав Кочергин

В минувший уик-энд прошел 3-й тур чемпионата Польши по футболу

«Ракув» на своей арене принимал «Варту», и матч закончился боевой ничьей – 2:2.

Полузащитник сборной Украины Владислав Кочергин отыграл за хозяев весь поединок.

Команда украинца набрала 4 очка и входит в топ-6 чемпионата Польши.

Чемпионат Польши, 3-й тур

  • 04.08. 19:00. Ягеллония – Видзев Лодзь – 2:1
  • 04.08. 21:30. ЛКС Лодзь – Корона Кельце – 2:1
  • 05.08. 16:00. Ракув – Варта Познань – 2:2
  • 05.08. 18:30. Гурник Забже – Пяст Гливице – 0:0
  • 05.08. 21:00. Радомяк Радом – Краковия – 0:1
  • 06.08. 18:30. Заглембе – Лех Познань – 1:1
  • 06.08. 21:00. Легия Варшава – Рух Хожув – 3:0
  • 07.08. 20:00. Пуща – Сталь Мелец – 1:0

Турнирная таблица

По теме:
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Для Динамо и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
чемпионат Польши по футболу Владислав Кочергин Ракув Варта Познань Ягеллония Видзев ЛКС Лодзь Корона Кельце Гурник Забже Пяст Гливице Радомяк Краковия Заглембе Любин Лех Познань Легия Варшава Рух Хожув Пуща Неполомице Сталь Мелец Погонь Щецин Шленск
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Футбол | 07 августа 2023, 22:15 23
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о возможных тренерских отставках в УПЛ

Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Футбол | 07 августа 2023, 06:30 17
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста

Валерий Василенко – о самом громком в нынешнее межсезонье трансфере украинского футболиста

Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека
Футбол | 07.08.2023, 18:57
Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека
Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Футбол | 07.08.2023, 06:55
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Фенербахче официально опроверг информацию о возможном трансфере Тете
Футбол | 07.08.2023, 21:50
Фенербахче официально опроверг информацию о возможном трансфере Тете
Фенербахче официально опроверг информацию о возможном трансфере Тете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
07.08.2023, 09:12 3
Футбол
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
06.08.2023, 21:48 10
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
06.08.2023, 11:29
Теннис
Дарио СРНА: «Я сегодня – украинец. Гол посвящаю украинскому Донбассу»
Дарио СРНА: «Я сегодня – украинец. Гол посвящаю украинскому Донбассу»
06.08.2023, 12:48 3
Футбол
Тоттенхэм с покером Кейна одолел Шахтер в прощальном матче Пятова
Тоттенхэм с покером Кейна одолел Шахтер в прощальном матче Пятова
06.08.2023, 18:14 66
Футбол
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
07.08.2023, 14:17 80
Футбол
Джейк Пол побил Нейта Диаса. И это бой, который было не стыдно смотреть
Джейк Пол побил Нейта Диаса. И это бой, который было не стыдно смотреть
06.08.2023, 13:29
Бокс
Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам
Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам
07.08.2023, 15:41 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем