Польша08 августа 2023, 01:35 | Обновлено 08 августа 2023, 02:02
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Чемпионат Польши. Ракув с Кочергином сыграли вничью с Вартой и идут в топ-6
В минувший уик-энд прошел 3-й тур чемпионата Польши по футболу
08 августа 2023, 01:35 | Обновлено 08 августа 2023, 02:02
41
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В минувший уик-энд прошел 3-й тур чемпионата Польши по футболу
«Ракув» на своей арене принимал «Варту», и матч закончился боевой ничьей – 2:2.
Полузащитник сборной Украины Владислав Кочергин отыграл за хозяев весь поединок.
Команда украинца набрала 4 очка и входит в топ-6 чемпионата Польши.
Чемпионат Польши, 3-й тур
- 04.08. 19:00. Ягеллония – Видзев Лодзь – 2:1
- 04.08. 21:30. ЛКС Лодзь – Корона Кельце – 2:1
- 05.08. 16:00. Ракув – Варта Познань – 2:2
- 05.08. 18:30. Гурник Забже – Пяст Гливице – 0:0
- 05.08. 21:00. Радомяк Радом – Краковия – 0:1
- 06.08. 18:30. Заглембе – Лех Познань – 1:1
- 06.08. 21:00. Легия Варшава – Рух Хожув – 3:0
- 07.08. 20:00. Пуща – Сталь Мелец – 1:0
Турнирная таблица
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