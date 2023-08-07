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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 22:41 | Обновлено 07 августа 2023, 23:03
460
0

В Минай на просмотр прибыл полузащитник Кривбасса

Шаран ищет усиление

07 августа 2023, 22:41 | Обновлено 07 августа 2023, 23:03
460
0
В Минай на просмотр прибыл полузащитник Кривбасса

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 7 августа, в расположении «Миная» появился потенциальный новичок – 21-летний правый полузащитник Тимур Кораблин. Он до 30 июня 2025 года принадлежит «Кривбассу» и если просмотр будет успешным, то, скорее всего, речь пойдет о выступлениях за «Минай» на правах аренды.

Тимур Кораблин – воспитанник запорожского футбола, в составе «Кривбасса» в УПЛ провел 11 матчей, забил один гол.

По информации нашего источника, пока неизвестно, когда главный тренер «Миная» Владимир Шаран определится, нужен ли Кораблин «горожанам».

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Минай Кривбасс Кривой Рог Тимур Кораблин
Источник Sport.ua
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