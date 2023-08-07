В Минай на просмотр прибыл полузащитник Кривбасса

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 7 августа, в расположении «Миная» появился потенциальный новичок – 21-летний правый полузащитник Тимур Кораблин. Он до 30 июня 2025 года принадлежит «Кривбассу» и если просмотр будет успешным, то, скорее всего, речь пойдет о выступлениях за «Минай» на правах аренды.

Тимур Кораблин – воспитанник запорожского футбола, в составе «Кривбасса» в УПЛ провел 11 матчей, забил один гол.

По информации нашего источника, пока неизвестно, когда главный тренер «Миная» Владимир Шаран определится, нужен ли Кораблин «горожанам».