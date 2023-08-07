Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна степень серьезности травмы Рыбалки
Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 22:33 | Обновлено 08 августа 2023, 00:01
845
0

Стала известна степень серьезности травмы Рыбалки

Игрок пропустит следующие игры

07 августа 2023, 22:33 | Обновлено 08 августа 2023, 00:01
845
0
Стала известна степень серьезности травмы Рыбалки

Как стало известно Sport.ua, повреждение, из-за которого опорный полузащитник ЛНЗ Сергей Рыбалка вынужден был попросить замену в стартовом матче чемпионата УПЛ с «Черноморцем», оказалось достаточно серьезным.

Один из лидеров черкасчан уже пропустил поединок второго тура с «Минаем», не сможет он помочь и в противостоянии с «Кривбассом», которое состоится 13 августа.

По информации нашего источника, медперсонал ЛНЗ прилагает усилия, чтобы Сергей Рыбалка вернулся в строй к матчу 4 тура с «Полесьем» (18 августа).

По теме:
Взятки на всех уровнях. Анонимный арбитр рассказал, сколько берут судьи
Названы лучший игрок и тренер 2-го тура Украинской Премьер-лиги
Динамо, Рух и Александрия. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Сергей Рыбалка ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека
Футбол | 07 августа 2023, 18:57 7
Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека
Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека

Турецкий клуб интересуется Алексом Окслейдом-Чемберленом

Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Футбол | 07 августа 2023, 16:12 27
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина

Решение принято по взаимному согласию сторон

Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 07.08.2023, 14:17
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Зоммер стал игроком Интера
Футбол | 07.08.2023, 21:19
ОФИЦИАЛЬНО. Зоммер стал игроком Интера
ОФИЦИАЛЬНО. Зоммер стал игроком Интера
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Футбол | 07.08.2023, 09:12
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 31
Футбол
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
06.08.2023, 20:20 13
Футбол
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
06.08.2023, 08:43
Бокс
Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
07.08.2023, 09:30 3
Теннис
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
06.08.2023, 21:48 10
Футбол
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
07.08.2023, 06:55 9
Футбол
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
07.08.2023, 16:39 2
Теннис
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
06.08.2023, 11:29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем