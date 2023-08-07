Украина. Премьер лига07 августа 2023, 22:33 | Обновлено 08 августа 2023, 00:01
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Стала известна степень серьезности травмы Рыбалки
Игрок пропустит следующие игры
07 августа 2023, 22:33 | Обновлено 08 августа 2023, 00:01
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Как стало известно Sport.ua, повреждение, из-за которого опорный полузащитник ЛНЗ Сергей Рыбалка вынужден был попросить замену в стартовом матче чемпионата УПЛ с «Черноморцем», оказалось достаточно серьезным.
Один из лидеров черкасчан уже пропустил поединок второго тура с «Минаем», не сможет он помочь и в противостоянии с «Кривбассом», которое состоится 13 августа.
По информации нашего источника, медперсонал ЛНЗ прилагает усилия, чтобы Сергей Рыбалка вернулся в строй к матчу 4 тура с «Полесьем» (18 августа).
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