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07 августа 2023, 21:11 | Обновлено 07 августа 2023, 21:22
1866
0

Иньеста нашел новый клуб

Испанец не хочет вешать бутсы на гвоздь

07 августа 2023, 21:11 | Обновлено 07 августа 2023, 21:22
1866
0
Иньеста нашел новый клуб

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Андрес Иньеста определился с новым клубом. Об этом сообщает испанская пресса.

39-летний хавбек подпишет контракт с клубом «Эмирейтс» из ОАЭ.

После ухода из японского «Виссел Кобе» Иньеста пребывает в статусе свободного агента. Напомним, Иньеста защищал цвета «Виссел Кобе» с 2018 года. В его составе он становился обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020).

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Источник: интерес клубов Чемпионшипа к Русину пока не является предметным
Андрес Иньеста трансферы Эмирейтс чемпионат ОАЭ по футболу
Источник Sport.ua
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