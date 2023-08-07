Другие новости07 августа 2023, 21:11 | Обновлено 07 августа 2023, 21:22
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Иньеста нашел новый клуб
Испанец не хочет вешать бутсы на гвоздь
07 августа 2023, 21:11 | Обновлено 07 августа 2023, 21:22
1866
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Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Андрес Иньеста определился с новым клубом. Об этом сообщает испанская пресса.
39-летний хавбек подпишет контракт с клубом «Эмирейтс» из ОАЭ.
После ухода из японского «Виссел Кобе» Иньеста пребывает в статусе свободного агента. Напомним, Иньеста защищал цвета «Виссел Кобе» с 2018 года. В его составе он становился обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020).
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