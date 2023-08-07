Иньеста нашел новый клуб

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Андрес Иньеста определился с новым клубом. Об этом сообщает испанская пресса.

39-летний хавбек подпишет контракт с клубом «Эмирейтс» из ОАЭ.

После ухода из японского «Виссел Кобе» Иньеста пребывает в статусе свободного агента. Напомним, Иньеста защищал цвета «Виссел Кобе» с 2018 года. В его составе он становился обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020).