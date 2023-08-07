Карпаты подписали полузащитника Шахтера

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 7 августа, львовские «Карпаты» подписали контракт с 24-летним опорным полузащитником Максимом Чехом.

В его активе - 48 матчей в Премьер-лиге, сыгранных за «Шахтер» и «Мариуполь», а также 35 поединков в составе сборных Украины всех возрастов.

Дебют Максима Чеха в «Карпатах» ожидается в конце августа.