Украина. Первая лига07 августа 2023, 20:45 | Обновлено 07 августа 2023, 21:19
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Карпаты подписали полузащитника Шахтера
Ждут дебюта
07 августа 2023, 20:45 | Обновлено 07 августа 2023, 21:19
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Как стало известно Sport.ua, сегодня, 7 августа, львовские «Карпаты» подписали контракт с 24-летним опорным полузащитником Максимом Чехом.
В его активе - 48 матчей в Премьер-лиге, сыгранных за «Шахтер» и «Мариуполь», а также 35 поединков в составе сборных Украины всех возрастов.
Дебют Максима Чеха в «Карпатах» ожидается в конце августа.
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