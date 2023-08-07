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Украина. Первая лига
07 августа 2023, 20:45 | Обновлено 07 августа 2023, 21:19
951
0

Карпаты подписали полузащитника Шахтера

Ждут дебюта

07 августа 2023, 20:45 | Обновлено 07 августа 2023, 21:19
951
0
Карпаты подписали полузащитника Шахтера
ФК Шахтер. Максим Чех

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 7 августа, львовские «Карпаты» подписали контракт с 24-летним опорным полузащитником Максимом Чехом.

В его активе - 48 матчей в Премьер-лиге, сыгранных за «Шахтер» и «Мариуполь», а также 35 поединков в составе сборных Украины всех возрастов.

Дебют Максима Чеха в «Карпатах» ожидается в конце августа.

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Источник Sport.ua
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