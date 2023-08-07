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  4. МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой я начал встреться»
ATP
07 августа 2023, 16:39 |
687
1

МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой я начал встреться»

Французский теннисист уверен, что его жена стала более зрелой в своих решениях

07 августа 2023, 16:39 |
687
1
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой я начал встреться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о личной жизни и эволюции отношений с украинкой Элиной Свитолиной.

- Насколько Элина изменилась как игрок и как человек с тех пор, как Вы впервые встретились с ней?
- Конечно, она изменилась. Но это больше относится к личным вещам, потому что все начинается с того, что она становится девушкой, которая тебе очень нравится, с которой ты общаешься, а потом она становится твоей женой. Все по-другому, а теперь она еще и мать. И это... это делает все совсем другим. И потом, я думаю, с ее собственной точки зрения, это немного другое, может быть, меньшее давление, которое она оказывает на себя: У нее есть семья, и я думаю, что она тоже взрослеет. Так что, конечно, она совершенно не похожа на ту девушку, с которой я начал встречаться.

Я всегда видел в ней сильную женщину. Она сама решает, что ей делать в жизни. И это немного более личное, но когда мы пришли к решению, что хотим завести ребенка, это было сильное решение, потому что это пауза: женщины приостанавливают свою карьеру. И это еще раз показало мне, насколько сильной она может быть. Потому что это нелегкое решение, я думаю, когда ты на вершине успеха, даже с любовью и желанием иметь семью, чтобы сделать это. И когда она это сделала, я был просто в восторге. Я был просто поражен.

И, к сожалению, в условиях войны поразительно, какие силы она может найти для своей страны, которая страдает. В самом начале, я думаю, она упомянула, что ей было совсем нелегко, потому что у нее там семья. Каждый день она испытывала страх и тревогу. Поэтому моя роль заключалась в том, чтобы быть рядом, чтобы она могла немного опереться на меня, сколько захочет. Я стараюсь быть рядом со своей женой. Мы – одна команда, и я знаю, что у нее бывают трудные моменты. Я стараюсь просто быть рядом и быть для нее надежной опорой, когда ей это необходимо», – сказал Монфис.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина
Источник Racquet Magazine
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didora
Браво Еліна. Всі тобою пишаються.
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