Итальянский мафиозо попал в тюрьму из-за любви к Наполи

В прошлом сезоне «Наполи» завоевал свое третье в истории и первое за 33 года чемпионство в Серии А. Праздновали завоевание Скудетто не только в Неаполе, но и фанаты клуба по всему мира.

Для 60-летнего Винченцо Ла Порты празднование завершилось печально. 60-летний мужчина с 2012 года скрывался от итальянского правосудия. Он был внесен в список самых опасных преступников, которые скрываются от правосудия из-за его связи с преступной организацией Каморра.

Недавно он был арестован греческой полицией на острове Корфу, где и скрывался от итальянских правоохранителей. Установить его место нахождения удалось с помощью фотографии, на которой он в мае в одном из баров Корфу праздновал чемпионство «Наполи» с другими фанатами клуба.

Сейчас он находится под стражей в Греции. В ближайшее время его ждет экстрадиция в Италию, а там – 14 лет и 4 месяца тюремного заключения.