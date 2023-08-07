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WTA
07 августа 2023, 16:05 |
234
0

Ястремская победно стартовала на турнире в Польше в парном разряде

Даяна пробилась в 1/4 финала в дуэте с Анкитой Райной

07 августа 2023, 16:05 |
234
0
Ястремская победно стартовала на турнире в Польше в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала с победы выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках в парном разряде.

В матче первого раунда украинка вместе с Анкитой Райной из Индии переиграла тандем Вивиан Хайзен / Оливия Тьяндрамулия (Германия / Австралия).

Козерки. Первый раунд
Даяна Ястремская / Анкита Райна – Вивиан Хайзен / Оливия Тьяндрамулия – 4:6, 6:3, 10-2

В 1/4 финала Ястремская и Райна сыграют против победительниц матча Алисия Барнетт / Оливия Николлс – Майя Хвалинская / Виктория Грунчакова.

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Даяна Ястремская WTA Козерки Вивиан Хайзен Оливия Тьяндрамулия
Источник Sport.ua
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