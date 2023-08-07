Ястремская победно стартовала на турнире в Польше в парном разряде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала с победы выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках в парном разряде.

В матче первого раунда украинка вместе с Анкитой Райной из Индии переиграла тандем Вивиан Хайзен / Оливия Тьяндрамулия (Германия / Австралия).

Козерки. Первый раунд

Даяна Ястремская / Анкита Райна – Вивиан Хайзен / Оливия Тьяндрамулия – 4:6, 6:3, 10-2

В 1/4 финала Ястремская и Райна сыграют против победительниц матча Алисия Барнетт / Оливия Николлс – Майя Хвалинская / Виктория Грунчакова.