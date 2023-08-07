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  4. Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Сюй Ифань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 августа 2023, 15:17 |
370
0

Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Сюй Ифань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда в Монреале

07 августа 2023, 15:17 |
370
0
Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Сюй Ифань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 августа украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде украинка в дуэте с Чжан Шуай из Китая сразится против тандема Тереза Михаликова / Сюй Ифань (Словакия / Китай). Встреча состоится вторым запуском после матча Дей – Боузкова. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке второй сеяный дуэт Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).

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Чжан Шуай Тереза Михаликова Марта Костюк Сюй Ифань
Источник Sport.ua
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