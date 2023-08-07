Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Сюй Ифань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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7 августа украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде украинка в дуэте с Чжан Шуай из Китая сразится против тандема Тереза Михаликова / Сюй Ифань (Словакия / Китай). Встреча состоится вторым запуском после матча Дей – Боузкова. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
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Далее по сетке второй сеяный дуэт Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).
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