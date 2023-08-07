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  4. Катарина Завацкая – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 августа 2023, 14:15 |
731
0

Катарина Завацкая – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Польше

07 августа 2023, 14:15 |
731
0
Катарина Завацкая – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

7 августа украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В первом раунде украинка встретится с Моной Бартель из Германии (№226 WTA). Время начала поединка – 14:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Вероники Эвальд (№1075 WTA) или Жаклин Кристиан (№122 WTA).

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Источник Sport.ua
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