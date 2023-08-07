Катарина Завацкая – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Польше
7 августа украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.
В первом раунде украинка встретится с Моной Бартель из Германии (№226 WTA). Время начала поединка – 14:15 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Вероники Эвальд (№1075 WTA) или Жаклин Кристиан (№122 WTA).
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