Катарина Завацкая – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 августа украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В первом раунде украинка встретится с Моной Бартель из Германии (№226 WTA). Время начала поединка – 14:15 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Вероники Эвальд (№1075 WTA) или Жаклин Кристиан (№122 WTA).

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