Вслед за Малиновским. Марсель намерен избавиться еще от одного игрока

Французский клуб «Марсель» активизировался в попытках продать полузащитника Маттео Гендузи.

Сообщается, что к 24-летнему французу якобы сохраняется интерес в Английской Премьер-лиге, где он ранее выступал за лондонский «Арсенал». Гендузи хотят у себя видеть «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Как известно, в январе этого года «Марсель» просил за Маттео 50 млн евро, но «Астон Вилла» была готова к расставанию только лишь с 25-30 млн евро.

Маттео Гендузи был куплен «Марселем» летом 2022-го у «Арсенала» за 11 млн евро.