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Франция
07 августа 2023, 13:24 | Обновлено 07 августа 2023, 13:40
1157
0

Вслед за Малиновским. Марсель намерен избавиться еще от одного игрока

Новый клуб провансальцы ищут для Маттео Гендузи

07 августа 2023, 13:24 | Обновлено 07 августа 2023, 13:40
1157
0
Вслед за Малиновским. Марсель намерен избавиться еще от одного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Гендузи

Французский клуб «Марсель» активизировался в попытках продать полузащитника Маттео Гендузи.

Сообщается, что к 24-летнему французу якобы сохраняется интерес в Английской Премьер-лиге, где он ранее выступал за лондонский «Арсенал». Гендузи хотят у себя видеть «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Как известно, в январе этого года «Марсель» просил за Маттео 50 млн евро, но «Астон Вилла» была готова к расставанию только лишь с 25-30 млн евро.

Маттео Гендузи был куплен «Марселем» летом 2022-го у «Арсенала» за 11 млн евро.

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Источник L'Equipe
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