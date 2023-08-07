Ангелина Калинина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Монреале
7 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде основы украинка сразится против американки Слоан Стивенс (№40 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Бронцетти – Бенчич. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Азаренко (№19 WTA) или Магды Линетт (№25 WTA).
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