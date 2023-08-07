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  4. Ангелина Калинина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 августа 2023, 13:18 |
284
1

Ангелина Калинина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Монреале

07 августа 2023, 13:18 |
284
1
Ангелина Калинина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

7 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка сразится против американки Слоан Стивенс (№40 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Бронцетти – Бенчич. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Азаренко (№19 WTA) или Магды Линетт (№25 WTA).

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Слоан Стивенс WTA Монреаль Ангелина Калинина смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Vitason
Выдохлась Калініна після потрапляння у фінал в Римі,таке враження ,що то був повний максимум для неї і тепер їй тяжко ,ввійти в потрібну колію,а дуже потрібно ,ще пару турнірів вильотів на ранній стадії і все повернення на ті ж позиції у 5 десятку де й перебувала,потрібно доказувати свій високий рівень, постійно,а схоже на те що вона стрибнула вище голови і це була випадковість аніж підвищення її рівня!
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